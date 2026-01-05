Por ambulantes, solo alcanzaremos un 35% de aumento en ventas en el puente Guadalupe-Reyes: Ayala Vázquez

María Tenahua
El presidente del Consejo de Comerciantes Establecidos del Centro Histórico de Puebla, José Juan Ayala Vázquez, señaló que concluirán la temporada de Guadalupe-Reyes con un 35 por ciento de incremento en sus ventas.
Señaló que la presencia de los informales en la calle peatonal 5 de Mayo les afectó para alcanzar una cifra superior a la mencionada.
Ante esto, reprochó que los ambulantes se llevaran la mayor venta en esta temporada fuerte.
Dijo que los establecidos esperaron 11 meses para mejores ingresos y hacerle frente a la crisis económica.
Es importante señalar que antes del 14 de diciembre los ambulantes se quedaron en algunas calles principales del corazón de la capital poblana.
You may also like
-
Morena exige transparencia con los recursos públicos a Carlos Barragán
-
Detienen a dos por portación ilegal de armas y amenazas en Atlixco
-
Comerciantes de juguetes del centro esperan aumento del 70 al 80% en ventas por los Reyes Magos
-
Reyes Magos llegan al Centro Histórico a comprar juguetes
-
Banca de la Mujer detona autonomía de poblanas