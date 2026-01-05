Reinician clases 202 mil 523 estudiantes de media superior: SEP

Staff/RG

Del 3 al 6 de febrero las y los docentes participarán en la “Semana de Valoración Semestral y Recuperación Académica”

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla (SEP), informa que el próximo 7 de enero se reincorporan a clases 202 mil 523 alumnas y alumnos de nivel media superior de mil 626 escuelas públicas y privadas de bachilleratos generales, digitales, telebachilleratos, telebachilleratos comunitarios, Educación Media Superior a Distancia (EMSaD), capacitación para el trabajo y centros escolares, tras finalizar el periodo vacacional de diciembre.

Con la finalidad de concluir el semestre 2025 A el 30 de enero, las y los estudiantes de nivel bachillerato regresarán a las aulas; en tanto que, las y los 12 mil 125 docentes participarán del 3 al 6 de febrero en la “Semana de Valoración Semestral y Recuperación Académica”, donde analizarán los logros alcanzados en el semestre que concluye, a fin de organizar y realizar la planeación del semestre 2026 B.

Del 9 al 13 de febrero las y los pedagogos participarán en el taller intensivo de formación continua, en este periodo, las y los estudiantes no se presentarán en los planteles; ya que uno de los objetivos para este 2026 con base en los preceptos de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), es que, las y los jóvenes desarrollen habilidades y capacidades para la vida y que se integren a las instituciones de educación superior y el mundo laboral.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado a través de la dependencia reitera su compromiso de apoyar a la comunidad educativa, al promover aprendizajes que preparen integralmente a las y los jóvenes cuya prioridad sea la permanencia escolar, la formación crítica, la responsabilidad social, el respeto a la diversidad y la cultura de paz.