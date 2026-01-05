Congreso de Puebla garantiza transparencia en elección del nuevo titular de la ASE

Jorge Barrientos

El presidente del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, descartó que exista cualquier tipo de parcialidad en el análisis de los perfiles de los aspirantes a encabezar la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) y aseguró que el proceso de selección se llevará a cabo de manera abierta, transparente y objetiva.

El legislador señaló que se revisarán de forma puntual los perfiles de los once aspirantes registrados, destacando su trayectoria y capacidades técnicas, con el objetivo de elegir al perfil más idóneo para ocupar la titularidad del órgano fiscalizador.

Pável Gaspar Ramírez informó que la designación del nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado se dará a conocer el próximo 15 de enero, mientras que las entrevistas a las y los aspirantes se realizarán los días 13 y 14 de enero.

El presidente del Congreso subrayó que el proceso será honesto y accesible, garantizando condiciones de equidad para todas las personas participantes y descartando cualquier intervención política que pudiera afectar la decisión final.

Informe de la CDH, ejercicio válido: JUGOCOPO

En otro tema, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, se refirió a las exigencias del Partido Acción Nacional para que la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Isela Sánchez Soya, presente su informe de labores ante el Pleno del Congreso.

Al respecto, el legislador calificó la propuesta como un ejercicio válido, aunque aclaró que dicho informe ya fue entregado conforme a los procedimientos establecidos.

Asimismo, descartó que se contemple la sustitución de la titular de la Comisión de Derechos Humanos por presiones de la oposición, y enfatizó que cualquier revisión o evaluación de su desempeño corresponde exclusivamente a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, conforme al marco legal vigente.

Finalmente, reiteró su compromiso con el respeto a la institucionalidad y al debido proceso legislativo en todos los asuntos que se analizan al interior del Poder Legislativo.