Presidente Municipal de Amozoc Severiano de la Rosa invita al festejo de Día de Reyes

Staff/RG

Reforzando las acciones que impulsa el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, el presidente Municipal de Amozoc Severiano de la Rosa Romero invita a la niñez y a las familias a participar en este magnífico festejo, organizado de manera coordinada.

Este evento tiene como objetivo brindar a niñas, niños y padres de familia un día inolvidable en este inicio de año, celebrando juntos nuestras tradiciones y fortaleciendo la convivencia familiar.

Refrendamos nuestro compromiso de trabajar de manera coordinada para generar espacios de alegría y bienestar para las familias de Amozoc. #GobiernoDeTrabajoFirmeYCercanoALaGente