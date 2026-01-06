Presidente Municipal de Amozoc Severiano de la Rosa invita al festejo de Día de Reyes

Staff/RG
Reforzando las acciones que impulsa el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, el presidente Municipal de Amozoc Severiano de la Rosa Romero invita a la niñez y a las familias a participar en este magnífico festejo, organizado de manera coordinada.
Este evento tiene como objetivo brindar a niñas, niños y padres de familia un día inolvidable en este inicio de año, celebrando juntos nuestras tradiciones y fortaleciendo la convivencia familiar.
Refrendamos nuestro compromiso de trabajar de manera coordinada para generar espacios de alegría y bienestar para las familias de Amozoc. #GobiernoDeTrabajoFirmeYCercanoALaGente
You may also like
-
Cerro de Jocotitlán se tiñe de blanco
-
Reinician clases 202 mil 523 estudiantes de media superior: SEP
-
Por ambulantes, solo alcanzaremos un 35% de aumento en ventas en el puente Guadalupe-Reyes: Ayala Vázquez
-
Morena exige transparencia con los recursos públicos a Carlos Barragán
-
Detienen a dos por portación ilegal de armas y amenazas en Atlixco