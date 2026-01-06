Cerro de Jocotitlán se tiñe de blanco

EL VALLE

Jocotitlán, Méx.- Inició el invierno y con ello, el Cerro de Jocotitlán o de Xocotépetl, ubicado en el norte del Estado de México, lució cubierto de nieve en la cima, lo que sorprendió a las y los residentes, también a trabajadores de la zona.

Debido a las bajas temperaturas provocadas por el Frente Frío número 15, dejaron la formación de nieve en el emblemático cerro en el que están ubicadas las antenas repetidoras de señal.

De acuerdo con el personal de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Jocotitlán, se realizan recorridos de prevención en la zona.

Informaron a la población que no hay paso con vehículos, ya que persisten malas condiciones en la carretera, por lo que exhortaron a la población a tomar las medidas correspondientes y atender indicaciones de las autoridades.

Cabe destacar que, el Cerro de Jocotitlán es una de las montañas más altas del Estado de México, situada en territorio mazahua a 3 mil 952 metros sobre el nivel del mar, que en algunas ocasiones se pinta de blanco en época invernal.