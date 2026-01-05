Rebasada la Guardia Nacional Sigue la inseguridad a tope Roban camioneta en el Tejocotal y la esconden en Acaxochitlán; las ratas fueron ubicadas

Abelardo Domínguez

Los hechos se registraron está tarde luego de que presuntos delincuentes se apoderaron de una camioneta que transportaba cerdos en la autopista México – Tuxpan, cerca del Tejocotal en Acaxochitlán.

Información inicial señala que el vehículo fue trasladado a un domicilio ubicado en una zona conocida como La Mesa, en los límites con el municipio de Cuautepec.

Los ladrones no contaban con que la unidad llevaba localizar satelital, lo que permitió a los propietarios originarios del municipio de Metepec Hidalgo; dar con la ubicación y notificar al Mando Coordinado.

En apoyo, más de cien personas también se trasladaron en vehículos con el firme propósito de recuperar la unidad de carga y que los responsables fueran detenidos.

La movilización de policías y camionetas causó incertidumbre en toda esa zona y como es costumbre, silencio en el gobierno del edil Ricardo Perea Gómez, que se caracteriza por actuar con tibieza en contra de los hampones.

Al cierre de esta redacción trasciende que la gente seguía en el lugar donde ubicaron la camioneta.