Aunque los ingredientes, las figuras y los estilos cambien, la Rosca de Reyes mantiene su esencia: reunir a la familia.

La Rosca de Reyes es considerada un patrimonio culinario vivo.

Cada 6 de enero, millones de hogares mexicanos celebran el Día de Reyes con una costumbre que ha cruzado siglos y fronteras: partir la tradicional Rosca de Reyes. Su origen se remonta a la Europa medieval, particularmente a España y Francia en el siglo XIV, y llegó a México durante el periodo virreinal, donde se fusionó con prácticas festivas de los pueblos indígenas. Investigadores del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM han señalado que esta mezcla cultural permitió que la rosca adquiriera un simbolismo propio dentro de la identidad mexicana, convirtiéndose en una de las tradiciones más arraigadas del calendario invernal.

Un pan con historia y simbolismo

La forma circular de la rosca —que representa el amor eterno y la protección divina, según la tradición católica— es uno de sus rasgos más distintivos. Para especialistas del Colegio de Michoacán, dedicados al estudio de rituales y celebraciones populares, este pan festivo funciona como un recordatorio de la llegada de los Reyes Magos al pesebre, donde se encontraba el Niño Jesús.

En su interior se esconden pequeñas figuras que originalmente representaban al Niño Dios. Con el paso del tiempo, estas piezas han evolucionado: hoy pueden encontrarse desde nacimientos completos hasta personajes de la cultura pop, una tendencia que, de acuerdo con la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), refleja cómo las tradiciones vivas se adaptan a los gustos contemporáneos sin perder su significado esencial. La tradición dicta que quien encuentra una figura en su porción es considerado “bendecido” y, según la costumbre, se compromete a ofrecer tamales el 2 de febrero, Día de la Candelaria.

Rosca de Reyes: una tradición que evoluciona sin perder su esencia

Creatividad culinaria y nuevas tendencias

La Rosca de Reyes también ha sido terreno fértil para la innovación gastronómica. Panaderos artesanales, reposteros y chefs han reinterpretado la receta clásica con sabores como naranja, vainilla, chocolate, matcha o rellenos de crema, queso, avellana o frutas exóticas. La Universidad del Claustro de Sor Juana, reconocida por su enfoque en gastronomía mexicana, ha documentado cómo estas variaciones responden a nuevas preferencias de consumo y a la búsqueda de experiencias culinarias más personalizadas.

En este contexto, el Chef corporativo de Lyncott Salvador Ramos nos presenta una propuesta nutritiva y accesible para preparar en casa, alineada con la tendencia actual de disfrutar recetas tradicionales con un toque contemporáneo y familiar.

Una tradición que se reinventa

Aunque los ingredientes, las figuras y los estilos cambien, la Rosca de Reyes mantiene su esencia: reunir a la familia, celebrar la llegada de los Reyes Magos y preservar un ritual que ha acompañado a generaciones. Como señalan diversas asociaciones culturales, entre ellas el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, la fuerza de esta tradición radica en su capacidad para adaptarse sin perder su significado comunitario.

La Rosca de Reyes no solo es un pan: es un símbolo vivo de identidad, memoria y celebración compartida.

ROSCA DE REYES

RELLENA DE QUESO CREMA

INGREDIENTES

• 190 g. de Queso Crema Lyncott® Reducido en Grasa.

• 500 g. de harina.

• 150 g. de Mantequilla Lyncott®.

• 100 g. de azúcar.

• ½ cdta. de sal.

• 4 huevos.

• 7 sobres de polvo para hornear.

• Ralladura de naranja.

Para la decoración:

• ¼ tz. de cerezas en almíbar.

• 100 g. de ate de membrillo.

• 3 pzs. de higo cristalizado.

• 2 huevos batidos.

PREPARACIÓN

1.- Bate la harina con la mitad de la Mantequilla Lyncott®, la mitad de azúcar, sal, huevos, polvo para hornear y ralladuras de naranja. Revuelve de 5 a 10 minutos, agrega lo que resta de azúcar y Mantequilla Lyncott®.

2.- Amasa durante 5 minutos hasta lograr una masa elástica.

3.- Extiende la masa con un cilindro alargado, forma una rosca, decora con ate y los frutos secos.

4.- Deja reposar por 30 minutos hasta que doble su tamaño.

5.- Barniza con huevo batido y hornea a 180ºC por 30 minutos.

6.- Saca del horno, deja enfriar, parte por la mitad horizontalmente con un cuchillo de serrucho y rellena con Queso Crema Lyncott® Reducido en Grasa y azúcar.

TIP. Puedes saborizar el relleno de tu rosca batiendo el Queso Crema Lyncott® con chocolate en polvo al gusto o licuándolo con la fruta de tu preferencia, cuéntanos que sabor hace tu combinación ideal.

¡Buen provecho!

Sobre Lyncott: Lyncott Alimentaria S.A.P.I., conocida por su marca Lyncott, es una empresa 100% mexicana con 80 años en la industria de los derivados de lácteos. A lo largo de su existencia, la compañía se ha caracterizado por la innovación dentro de sus productos, y hoy es líder en ventas en crema para café, queso cottage y crema para batir. La compañía aporta a la economía del país más de 1,000 empleos directos y 3,000 indirectos, divididos entre la cadena de proveedores que van desde ranchos lecheros, hasta fabricantes de envases, etiquetas y todo lo que conlleva la fabricación de los productos Lyncott. Asimismo, cuenta con dos plantas de producción en Querétaro y 17 CEDIS (centros de distribución) en la República Mexicana.