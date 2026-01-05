NFL playoffs 2026: ¿Qué equipos clasificaron y cuándo se juega la ronda de comodines?

MARCA
- Los Carolina Panthers y los Pittsburgh Steelers obtuvieron los últimos dos boletos a la postemporada.
Después de 17 juegos por equipo y de 18 semanas de intensa acción en la temporada regular de la National Football League (NFL), solamente 14 de las 32 franquicias que iniciar la contienda se mantienen con vida y con su boleto a playoff con el objetivo de disputar el Super Bowl LX el próximo domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
En la última semana quedaban únicamente dos boletos disponibles para la postemporada, el primer se lo llevaron los Carolina Panthers, quienes a pesar de su marca perdedora (8-9) se coronaron en el Sur de la NFC, mientras que, en el último juego del domingo, los Pittsburgh Steelers (10-7) se acabaron llevando el Norte de la AFC.
Calendario de la Ronda de Comodines de la NFL
Descansan:
- NFC: Seattle Seahawks
- AFC: Denver Broncos
Sábado 10 de enero de 2026
Los Angeles Rams en Carolinas Panthers
- Conferencia: NFC
- Hora: 3:30 pm (hora del centro de México)
- Lugar: Bank of America Stadium, Charlotte, Carolina del Norte
Green Bay Packers en Chicago
- Conferencia: NFC
- Hora: 7:00 pm (hora del centro de México)
- Lugar: Soldier Field, Chicago, Illinois
Domingo 11 de enero de 2026
Buffalo Bills en Jacksonville Jaguars
- Conferencia: AFC
- Hora: 12:00 pm (hora del centro de México)
- Lugar: EverBank Stadium, Jacksonville, Florida
San Francisco 49ers en Philadelphia Eagles
- Conferencia: NFC
- Hora: 3:30 pm (hora del centro de México)
- Lugar: Lincoln Financial Field, Filadelfia, Pennsylvania
Los Angeles Chargers en New England Patriots
- Conferencia: AFC
- Hora: 7:00 pm (hora del centro de México)
- Lugar: Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts
Lunes 12 de enero de 2026
Houston Texans en Pittsburgh Steelers
- Conferencia: AFC
- Hora: 7:00 pm (hora del centro de México)
- Lugar: Acrisure Stadium, Pittsburgh, Pennsylvania
NFL Playoff 2026 – Conferencia Nacional (NFC)
Campeones divisionales:
- (1) Seattle Seahawks (14-3) (Oeste)
- (2) Chicago Bears (11-6) (Norte)
- (3) Philadelphia Eagles (11-6) (Este)
- (4) Carolina Panthers (8-9) (Sur)
Comodines:
- (5) Los Angeles Rams (12-5) (Oeste)
- (6) San Francisco 49ers (12-5) (Oeste)
- (7) Green Bay Packers (9-7-1) (Norte)
Eliminados:
- (8) Minnesota Vikings (9-8) (Norte)
- (9) Detroit Lions (9-8) (Norte)
- (10) Tampa Bay Buccaneers (8-9) (Sur)
- (11) Atlanta Falcons (8-9) (Sur)
- (12) Dallas Cowboys (7-9-1) (Este)
- (13) New Orleans Saints (6-11) (Sur)
- (14) Washington Commanders (5-12) (Este)
- (15) New York Giants (4-13) (Este)
- (16) Arizona Cardinals (3-14) (Oeste)
NFL Playoff 2026 – Conferencia Americana (AFC)
Campeones divisionales:
- (1) Denver Broncos (14-3) (Oeste)
- (2) New England Patriots (14-3) (Este)
- (3) Jacksonville Jaguars (13-4) (Sur)
- (4) Pittsburgh Steelers (10-7) (Norte)
Comodines:
- (5) Houston Texans (12-5) (Sur)
- (6) Buffalo Bills (12-5) (Este)
- (7) Los Angeles Chargers (11-6) (Oeste)
Eliminados:
- (8) Minnesota Vikings (9-8) (Norte)
- (9) Detroit Lions (9-8) (Norte)
- (10) Tampa Bay Buccaneers (8-9) (Sur)
- (11) Atlanta Falcons (8-9) (Sur)
- (12) Dallas Cowboys (7-9-1) (Este)
- (13) New Orleans Saints (6-11) (Sur)
- (14) Washington Commanders (5-12) (Este)
- (15) New York Giants (4-13) (Este)
- (16) Arizona Cardinals (3-14) (Oeste)
