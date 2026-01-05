NFL playoffs 2026: ¿Qué equipos clasificaron y cuándo se juega la ronda de comodines?

MARCA

Los Carolina Panthers y los Pittsburgh Steelers obtuvieron los últimos dos boletos a la postemporada.

Después de 17 juegos por equipo y de 18 semanas de intensa acción en la temporada regular de la National Football League (NFL), solamente 14 de las 32 franquicias que iniciar la contienda se mantienen con vida y con su boleto a playoff con el objetivo de disputar el Super Bowl LX el próximo domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

En la última semana quedaban únicamente dos boletos disponibles para la postemporada, el primer se lo llevaron los Carolina Panthers, quienes a pesar de su marca perdedora (8-9) se coronaron en el Sur de la NFC, mientras que, en el último juego del domingo, los Pittsburgh Steelers (10-7) se acabaron llevando el Norte de la AFC.

Calendario de la Ronda de Comodines de la NFL

Descansan:

NFC: Seattle Seahawks

AFC: Denver Broncos

Sábado 10 de enero de 2026

Los Angeles Rams en Carolinas Panthers

Conferencia: NFC

Hora: 3:30 pm (hora del centro de México)

Lugar: Bank of America Stadium, Charlotte, Carolina del Norte

Green Bay Packers en Chicago

Conferencia: NFC

Hora: 7:00 pm (hora del centro de México)

Lugar: Soldier Field, Chicago, Illinois

Domingo 11 de enero de 2026

Buffalo Bills en Jacksonville Jaguars

Conferencia: AFC

Hora: 12:00 pm (hora del centro de México)

Lugar: EverBank Stadium, Jacksonville, Florida

San Francisco 49ers en Philadelphia Eagles

Conferencia: NFC

Hora: 3:30 pm (hora del centro de México)

Lugar: Lincoln Financial Field, Filadelfia, Pennsylvania

Los Angeles Chargers en New England Patriots

Conferencia: AFC

Hora: 7:00 pm (hora del centro de México)

Lugar: Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts

Lunes 12 de enero de 2026

Houston Texans en Pittsburgh Steelers