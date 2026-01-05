Gobierno de Puebla arranca rehabilitación del Bulevar Atlixco

Erika Méndez

Este 5 de enero, el gobierno de Puebla arrancó la rehabilitación del Bulevar Atlixco, que contempla la intervención de 120 calles para el desarrollo regional.

El titular de la secretaría de Infraestructura, Manuel Contreras, destacó que en dicha vialidad existe un aforo de entre 60 mil y 80 mil vehículos diariamente.

Además, conecta con Periférico Ecológico, Vía Atlixcáyotl, Municipio Libre, el sur de la ciudad y las Cholulas.

Al respecto, el mandatario Alejandro Armenta resaltó que actualmente se hacen más obras con menos inversión gracias a la gestión directa.