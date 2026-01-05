A 5 meses del mundial, predomina el pesimismo en los aficionados mexicanos: Consulta Mitofsky

- Apenas 13.7% de mexicanos espera que la selección mexicana de fútbol hará un buen papel
María Huerta
De acuerdo a la encuesta de Consulta Mitosky, el 13.7 por ciento de los mexicanos considera que la selección mexicana de fútbol hará un buen papel en el mundial y el 27.7 por ciento espera un mal desempeño.
Asimismo el 28.9 por ciento cree que la selección mexicana de fútbol la tendrá fácil y pasará a la segunda ronda.
Ante su partido con Corea, el 31.5 por ciento piensa que ganará, contra Sudamérica el 46.2 señala que también obtendrá el triunfo.
Contra el equipo europeo por definir, el 13.9 por ciento dice que ganará.
You may also like
-
NFL playoffs 2026: ¿Qué equipos clasificaron y cuándo se juega la ronda de comodines?
-
Gobierno de Puebla arranca rehabilitación del Bulevar Atlixco
-
Guillermo Ochoa rompe un nuevo récord en el futbol europeo; este es su logro con el AEL Limassol
-
Mujer fue al tianguis de Texmelucan y resultó baleada
-
Empieza desmantelamiento de la plaza de Toros El Relicario