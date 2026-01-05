A 5 meses del mundial, predomina el pesimismo en los aficionados mexicanos: Consulta Mitofsky

Apenas 13.7% de mexicanos espera que la selección mexicana de fútbol hará un buen papel

María Huerta

De acuerdo a la encuesta de Consulta Mitosky, el 13.7 por ciento de los mexicanos considera que la selección mexicana de fútbol hará un buen papel en el mundial y el 27.7 por ciento espera un mal desempeño.

Asimismo el 28.9 por ciento cree que la selección mexicana de fútbol la tendrá fácil y pasará a la segunda ronda.

Ante su partido con Corea, el 31.5 por ciento piensa que ganará, contra Sudamérica el 46.2 señala que también obtendrá el triunfo.

Contra el equipo europeo por definir, el 13.9 por ciento dice que ganará.