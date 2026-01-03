López Obrador reacciona a intervención de Estados Unidos en Venezuela

Excelsior

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció en la escena pública a través de sus redes sociales para manifestar su postura frente a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. La operación, que tuvo como objetivo la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, generó un fuerte impacto internacional y provocó reacciones inmediatas en distintos sectores políticos y sociales de América Latina.

A través de sus redes sociales, el exmandatario compartió el siguiente mensaje

Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente. Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial Presidente Trump: no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas. Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico. No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición Recuerde que el respeto al derecho ajeno es la paz, como nos enseñó Benito Juárez en el siglo XIX. Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano. Apoyo incondicionalmente a mi presidenta Claudia Sheinbaum”

Qué ocurrió en Venezuela

La madrugada del 3 de enero se reportaron detonaciones y el sobrevuelo de aviones a baja altura en distintos puntos de Caracas. Los habitantes de la capital venezolana vivieron momentos de alarma ante los ataques aéreos.

Las autoridades venezolanas confirmaron que las operaciones fueron realizadas por la fuerza armada estadounidense. Medios internacionales señalaron que el presidente Donald Trump ordenó bombardeos en puntos estratégicos de la ciudad, lo que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa.