Sheinbaum despide al 2025: promete entrega total por México para el próximo año

La presidenta Claudia Sheinbaum emitió este 31 de diciembre de 2025 su mensaje de fin de año, en el que llamó a la unidad nacional y a la reflexión colectiva como base para enfrentar los retos del próximo año.

El discurso destacó por su tono cercano y por subrayar valores humanistas, más allá de un balance estrictamente político. Uno de los ejes centrales fue el reconocimiento a las y los mexicanos que viven fuera del país.

Sheinbaum celebra el Fin de Año

La mandataria envió un saludo especial a la diáspora al expresar sus deseos “a todas las que se encuentran en Estados Unidos nuestras paisanas y paisanos o en cualquier otro país”, a quienes consideró parte esencial de la nación.

Sheinbaum también enfatizó la importancia del bienestar emocional y social. En su mensaje deseó “salud, mucho bienestar y sobre todo mucho amor a sus familias, al prójimo y a nuestra patria, a México”, reforzando un llamado a la empatía y la cohesión social.

Finalmente, la presidenta reiteró su compromiso con el servicio público, al asegurar que “el próximo año me seguiré dedicando en cuerpo y alma por el bien de todas y de todos los mexicanos”, y cerró con un mensaje de identidad nacional: “que viva México y que vivan todas y todos ustedes”.

Última visita a Oaxaca

La presidenta Claudia Sheinbaum informó, a través de dos mensajes en X, sobre las acciones emprendidas tras el accidente del Tren Interoceánico. Señaló que desde el primer momento se brindó atención a víctimas y familiares, con supervisión directa en unidades médicas de Oaxaca.

En un segundo mensaje, detalló que el lunes 29 acudió a Oaxaca para reunirse con personas hospitalizadas y familiares de las víctimas. Indicó que dependencias federales y del sector salud atienden cada caso y que se realizaron reuniones para definir los pasos a seguir.