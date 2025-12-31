Sheinbaum despide al 2025: promete entrega total por México para el próximo año

PUBLIMETRO
La presidenta Claudia Sheinbaum emitió este 31 de diciembre de 2025 su mensaje de fin de año, en el que llamó a la unidad nacional y a la reflexión colectiva como base para enfrentar los retos del próximo año.
El discurso destacó por su tono cercano y por subrayar valores humanistas, más allá de un balance estrictamente político. Uno de los ejes centrales fue el reconocimiento a las y los mexicanos que viven fuera del país.
Sheinbaum celebra el Fin de Año
La mandataria envió un saludo especial a la diáspora al expresar sus deseos “a todas las que se encuentran en Estados Unidos nuestras paisanas y paisanos o en cualquier otro país”, a quienes consideró parte esencial de la nación.
Sheinbaum también enfatizó la importancia del bienestar emocional y social. En su mensaje deseó “salud, mucho bienestar y sobre todo mucho amor a sus familias, al prójimo y a nuestra patria, a México”, reforzando un llamado a la empatía y la cohesión social.
Finalmente, la presidenta reiteró su compromiso con el servicio público, al asegurar que “el próximo año me seguiré dedicando en cuerpo y alma por el bien de todas y de todos los mexicanos”, y cerró con un mensaje de identidad nacional: “que viva México y que vivan todas y todos ustedes”.
Última visita a Oaxaca
La presidenta Claudia Sheinbaum informó, a través de dos mensajes en X, sobre las acciones emprendidas tras el accidente del Tren Interoceánico. Señaló que desde el primer momento se brindó atención a víctimas y familiares, con supervisión directa en unidades médicas de Oaxaca.
En un segundo mensaje, detalló que el lunes 29 acudió a Oaxaca para reunirse con personas hospitalizadas y familiares de las víctimas. Indicó que dependencias federales y del sector salud atienden cada caso y que se realizaron reuniones para definir los pasos a seguir.
