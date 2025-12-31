Producción audiovisual 2026: Tecnología, IA y experiencias redefinen el video de marca

Staff/RG

El mercado global de video digital y tecnologías de producción audiovisual mantiene una tendencia de crecimiento acelerado hacia 2026, impulsado por la demanda de contenidos más interactivos y eficientes (Statista).

La combinación de producción virtual, IA y narrativas inmersivas permite a las marcas optimizar tiempos, costos y calidad creativa en un solo flujo de trabajo.

La producción audiovisual atraviesa uno de los momentos de transformación más profundos de la última década. La tecnología dejó de ser un recurso opcional y se convirtió en un habilitador estratégico; la creatividad evolucionó hacia modelos más eficientes y medibles, y los equipos ya no solo producen piezas, sino que diseñan experiencias completas para marcas y audiencias cada vez más exigentes.

De acuerdo con Statista, el mercado global de video digital mantiene una tendencia de crecimiento sostenido hacia 2026, impulsado por el consumo en plataformas sociales, streaming y formatos interactivos. En paralelo, Mordor Intelligence señala que la incorporación de tecnologías avanzadas en la producción audiovisual se acelera por su impacto directo en eficiencia operativa, control creativo y reducción de costos.

En este contexto, House of Films anticipa cómo las marcas pueden prepararse desde hoy para un futuro donde el video ya no es un “nice to have”, sino una necesidad estratégica. Datos del reporte State of Video Marketing 2025 revelan que 83% de los consumidores afirma querer ver más contenido en video por parte de las marcas, lo que confirma que el formato se consolidó como el favorito del público.

“El video ya no se trata solo de verse bien, sino de diseñar experiencias que conecten y generen valor real para las marcas”, afirmó Fermín Acosta, Director General de House of Films, la central de producción audiovisual de Grupo UPAX.

De la producción virtual a la IA como piloto creativo

Una de las principales transformaciones es la consolidación de la producción virtual como estándar operativo. Gracias a entornos simulados y pruebas de cámara en tiempo real, la preproducción se vuelve más precisa y flexible, permitiendo iterar ideas antes de realizar grandes inversiones físicas.

“Hoy podemos probar escenarios, arte y narrativa en semanas, no en meses. Eso cambia por completo la forma de planear y ejecutar una producción”, explicó Fermín Acosta.

A ello se suma la integración de la inteligencia artificial en el flujo diario de trabajo. Herramientas de IA ya se utilizan para previsualización de escenas, animatics, limpieza de audio, generación de motion graphics y apoyo en procesos de guión, scouting y edición preliminar. Para la industria, esto significa automatizar tareas técnicas y liberar tiempo para la creatividad estratégica.

“La IA no reemplaza la creatividad, la amplifica. Se convierte en un copiloto que permite a los equipos enfocarse en contar mejores historias”, agregó el directivo.

Contenidos inmersivos y experiencias completas

El crecimiento de los ambientes inmersivos (VR, AR y entornos virtuales) que impulsan narrativas no lineales y experiencias donde el usuario participa activamente. En este modelo, las producciones más efectivas son aquellas que integran lo físico, lo virtual y la IA en cadenas híbridas pensadas para cada plataforma.

“Las marcas que entiendan que hoy se producen emociones y no solo piezas serán las que logren diferenciarse en un entorno saturado de contenido”, señaló el Director General de House of Films.

Desde una perspectiva de negocio, la adopción de estas tendencias impacta directamente en retorno de inversión al generar menos traslados y sets físicos, menor retrabajo gracias a la previsualización avanzada y mayor control logístico en producciones remotas.

“Innovar no es verse futurista, es ser más eficiente. Hoy la tecnología ya está lista, los procesos cambiaron y el público espera más y mejor video de las marcas”, concluyó Fermín Acosta.