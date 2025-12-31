Panamá Crossroads y Beatport lanzan concurso global para descubrir nuevos talentos musicales

Staff/RG

El festival más visionario de Centroamérica busca productores de todo el mundo para actuar en su edición 2026.

Panamá Crossroads, el festival multisensorial que reúne a más de 10.000 asistentes del mundo entero anuncia el lanzamiento del Panamá Crossroads Beat Battle, un concurso internacional en colaboración con Beatport que busca descubrir y empoderar talento emergente en la escena musical global.

Esta competencia única ofrece a productores musicales de cualquier parte del mundo la oportunidad de presentarse en vivo en uno de los festivales más innovadores de América Latina, específicamente en el Cacao Amor Stage durante Panamá Crossroads 2026.

Panamá Crossroads Beat Battle invita a productores de todos los géneros a demostrar su creatividad y talento remezclando ‘De Aquí No Me Voy’, un tema original inédito compuesto en Mi Mayor con un tempo de 130 BPM. Los participantes tendrán hasta el 6 de enero de 2026 a las 11:59 PM (PST) para enviar sus producciones a través de la página oficial del concurso.

“Esta es tu oportunidad de hacer historia en uno de los festivales más visionarios de Centroamérica”, declararon los organizadores. “Este es tu momento para mostrar tu talento, romper barreras creativas y unirte a la fusión global de música, gastronomía y arte que define a Panamá Crossroads”.

Panamá Crossroads se ha consolidado como un festival multisensorial que celebra la intersección de la música, la cultura, la gastronomía y el arte en el corazón de Centroamérica. El festival ha sido destacado por Refuge Worldwide y es reconocido por su compromiso con el descubrimiento y empoderamiento del talento creativo a nivel internacional.

La edición 2026 presenta un cartel de primer nivel encabezado por el aclamado rapero y productor puertorriqueño Residente y Orishas, acompañado de la emblemática banda panameña Señor Loop junto a un cartel de artistas de la talla de The Ritual With Anane & Louie Vega, AWEN, Entre Nos, KEENE, Mano Le Tough, Greta Spark, Némula, Rui Vargas, Sally C, VINCE, DJ Norma y The Checkup.

Con una propuesta que va más allá de la música, Panamá Crossroads ofrece una experiencia inmersiva donde convergen artistas, chefs, creadores visuales y miles de asistentes de todo el mundo, creando un punto de encuentro cultural único en la región.