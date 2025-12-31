Cuidado con fraudes a nombre de Bachoco: piden pagos y suplantan a la empresa

Staff/RG

Bachoco alerta sobre páginas y anuncios falsos que suplantan su identidad para pedir pagos o datos personales.

La empresa aclara que solo publica vacantes en sus canales oficiales y nunca solicita depósitos en sus procesos de reclutamiento.

Grupo Bachoco, líder multiproteína en México, emite una alerta para proteger a sus clientes y aspirantes a empleo frente a fraudes que circulan en redes sociales y sitios web no oficiales, donde podrían perder información privada y tener también pérdidas económicas.

La empresa reitera que las únicas plataformas legítimas donde se publican sus vacantes y ofertas son sus cuentas oficiales: @BachocoMX y @AtraccionTalentoBachoco. Además, cualquier comunicación relacionada con oportunidades laborales se realiza exclusivamente a través de estos canales o mediante el sitio web corporativo.

Se han detectado sitios fraudulentos que solicitan depósitos para pruebas o exámenes antidoping, prácticas que Grupo Bachoco condena y aclara que no forman parte de sus procesos de contratación.

En los últimos años, los fraudes relacionados con ofertas de empleo falsas han incrementado significativamente, aprovechando la confianza de los usuarios en anuncios publicados en buscadores y redes sociales. Según un informe publicado por ESET, los estafadores suelen replicar páginas oficiales de empresas reconocidas para engañar a la población y obtener información personal o pagos indebidos.

El departamento de Recursos Humanos de Grupo Bachoco reafirma su compromiso con la transparencia y seguridad en todos sus procesos de reclutamiento y contratación, en los que se valoran el conocimiento, habilidades y competencias de los candidatos para asegurar que cumplan con los requisitos del puesto y las necesidades de la empresa. Bachoco tiene como propósito el garantizar procesos íntegros en los que se dé preferencia al perfil profesional por encima de cualquier otra característica.

Para protegerse frente a estas estafas, Bachoco recomienda seguir estas recomendaciones:

Verificar fuentes oficiales: antes de aplicar a una vacante o realizar cualquier transacción, asegúrate de que la página sea oficial. Las únicas cuentas autorizadas por Bachoco son @BachocoMX y @AtraccionTalentoBachoco.

Evitar pagos anticipados: la compañía nunca solicita depósitos ni pagos para participar en procesos de selección o pruebas laborales.

Reportar actividades sospechosas: si detectas alguna página o anuncio que se haga pasar por Bachoco, repórtalo inmediatamente al centro de atención al cliente al número 8006075000 o al correo electrónico cercadeti@bachoco.net.

Proteger tu información personal: no compartas datos sensibles como números de identificación o cuentas bancarias con sitios no verificados.

Acerca de Grupo Bachoco

Grupo Bachoco es una empresa mexicana fundada en 1952 en Ciudad Obregón, Sonora, y líder en la producción y distribución de proteínas de alta calidad.

Su portafolio multiproteina incluye pollo, cerdo, res, huevo y alimentos balanceados, abasteciendo a clientes en México y el extranjero mediante una operación integrada que garantiza frescura, seguridad y trazabilidad. La compañía mantiene un compromiso permanente con la calidad, la innovación y la sostenibilidad.