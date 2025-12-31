Val’Quirico mantiene su temporada navideña con alta afluencia, cultura y experiencias incluyentes

Staff/RG

Más de 100,000 personas han disfrutado de la temporada navideña en Val’Quirico, en un ambiente familiar y seguro, gracias a la colaboración con las áreas responsables de la movilidad y la seguridad vial de los municipios de Xoxtla, Zacatelco y Nativitas, lo que ha permitido ofrecer una experiencia ordenada y confiable para visitantes locales y turistas.

Como parte de estas acciones, se implementó un mapa digital interactivo (www.mapavalquirico.com), que los asistentes pueden consultar y navegar en tiempo real desde sus dispositivos móviles, facilitando la orientación, el acceso a actividades y la movilidad dentro del complejo.

En este contexto, se invita al público a planear su visita con anticipación y considerar horarios amplios de recorrido, lo que contribuye a una mejor experiencia, facilitar la movilidad y favorecer una circulación más ágil en los accesos y alrededores del recinto.

Durante esta temporada, Los Guardianes del Asombro ofrecieron 52 funciones, consolidándose como uno de los principales atractivos del programa cultural. Asimismo, el Teatro Ciego con la obra “Los Fantasmas de Scrooge” fue un éxito rotundo entre chicos y grandes, destacando por su propuesta incluyente y emotiva.

La temporada navideña en Val’Quirico se extiende hasta el 11 de enero, con diversas actividades que aún están disponibles para el público, entre ellas:

Teatro ciego con la obra “El Cuarto Rey Mago”

Show de títeres

Circo itinerante

Música en las plazuelas

Además, el próximo 31 de diciembre, Val’Quirico recibirá el Año Nuevo con un gran festejo que incluirá show circense, big band y DJ en vivo, en una celebración pensada para disfrutarse en comunidad. El evento contará con la conducción de la influencer poblana Ana Salvatori.

Con esta programación, Val’Quirico reafirma su compromiso de ofrecer experiencias culturales de calidad, seguras e incluyentes, fortaleciendo la convivencia familiar y el espíritu festivo de la temporada.