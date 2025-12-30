Este año, más de 160 mdp de obra pública en Atlixco: Ariadna Ayala

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, informó que el municipio cierra 2025 con la ejecución de 71 obras y una inversión superior a los 160 millones de pesos, durante la sesión del COPLADEMUN, donde destacó el buen trabajo de la Tesorería Municipal y subrayó que el recurso público se ejerce con transparencia y rendición de cuentas, lo que permite proyectar un 2026 ordenado y con planeación responsable.

Ariadna Ayala enfatizó que en Atlixco las obras no se imponen, sino que responden a las necesidades ciudadanas expresadas por inspectores y presidentes auxiliares. En ese sentido, informó que ya se pre priorizaron 40 obras para el primer semestre de 2026.

Finalmente, reconoció el respaldo institucional de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y del gobernador del estado, cuyo acompañamiento ha sido clave para el desarrollo del municipio.