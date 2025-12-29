El 2026 y lo que se viene para toda la familia del fútbol mexicano, desde la Tercera División hasta la Liga MX

Pepe Hanan

Las nuevas reformas al Código Fiscal de la Federación y a las distintas leyes fiscales (ISR, IVA) van a generar un sinfín de problemas, dolores de cabeza y quebrantos a las finanzas de los involucrados. Por siempre, los manejos financieros y administrativos de los equipos no han sido del todo claros ni de manera ordenada: la compra-venta de CFDI’s para aminorar cargas fiscales y, en algunos casos, para desvío de dinero del club (a espaldas de los dueños), generando quebrantos a las finanzas del club, donde un antiguo directivo de uno de los equipos de la Liga MX, que gozaba de la confianza ciega del dueño, le alcanzó hasta para ser hoy en día un flamante propietario de Liga de Expansión; el outsourcing en el pago de jugadores y cuerpos técnicos, donde hasta de tres formas distintas les cubren el sueldo a jugadores, está prohibido y penado (con cárcel) en la actualidad, pero desafortunadamente son prácticas que en el pasado se han realizado y que hoy están siendo revisadas hacia atrás.

Estas prácticas hoy tienen a todos en la mira del SAT.

Los equipos poco han cuidado estos manejos y varios dueños pueden llevarse terribles decepciones por los directivos en los que depositaron toda su confianza.

Los jugadores y entrenadores tienen que ser conscientes de que los impuestos que se generan por sus ingresos son responsabilidad de ellos cubrirlos a la Hacienda Federal en un 100%, y no confiarse de que el club los cubrirá, ya que bajo el supuesto de que “yo cobro libre de impuestos”, porque así fue como me contrataron, hoy tienen a un DT exitoso en el exilio, dirigiendo al Oviedo.

De buena fuente tengo conocimiento de que el SAT viene con todo y que su objetivo es recaudar lo más posible y de manera rápida. El primer trimestre de este 2026 será muy agitado en requerimientos para que los deudores o quienes tienen malas prácticas en su operación se regularicen.

Los equipos que tienen el soporte de capitales amplios no tendrán problemas para regularizarse ante alguna diferencia, pero los equipos que prácticamente viven al día en la Liga MX y los de Liga de Expansión, que viven con presupuestos muy limitados, ¿cómo le harán?

Porque, aparte, ese es otro problema: la Hacienda Federal quiere puras empresas que operen con números negros.

A los que continuamente reportan pérdidas, son los primeros en ser auditados.

Pobres equipos de Expansión, cada vez están más cerca del precipicio. Y sin ascenso.

La gran duda es por qué los dueños de Expansión siguen perdiendo tiempo y dinero. Sólo ellos lo saben.

LA VENTA DEL CLUB AMÉRICA

Vaya fenómeno que se dio en días pasados con el anuncio de la venta del 49% de la empresa Ollamani, controladora del América, del Estadio Banorte y los terrenos aledaños al mismo.

Mucho se ha especulado que si el valor de $490 millones de dólares es el adecuado o si está por debajo del valor de mercado, y la gran mayoría lo daba como el monto de la operación y que el grupo de accionistas venderían su participación a cambio de la friolera de $260 millones de dólares. Nada más alejado de la realidad.

El monto anunciado de $490 es el EV (Equality Value) o valor de la empresa a partir de su valor bursátil, el cual se toma como referencia o punto de partida para la operación, el cual será motivo de negociación una vez concluido el análisis más exhaustivo que harán de las perspectivas de la empresa que le generan valor, como son su EBITDA, su capacidad de generar ingresos, valor de marca internacional, plusvalía de terrenos y proyectos, entre otros factores. Y después de todo esto habrá un factor o “premio” por el que se multiplicará el EV y será el monto final por el que se pague el 49%. ¿Acaso ustedes pensaban que los Sres. Azcárraga, De Angoitia y Gómez venderían abajo de su valor lo que compone a Ollamani? Desde luego que no, por algo son tres de las personas más poderosas de este país. Ni tampoco lo hacen por falta de liquidez (como muchos ilusos opinadores dicen), que necesitaban dinero para terminar la renovación del Estadio Azteca. Si ese fuera el caso, hubiera sido mucho más estratégico recurrir al mercado de capitales y colocar paquetes de acciones, ya sea de capital o de deuda, para cubrir esa necesidad. Y máxime ahora que las acciones se cotizan bastante bien en el mercado secundario.

Mire usted, las acciones salieron a la venta en febrero de 2024 en $11.50 la unidad y hoy, 28 de diciembre, se cotizan en casi $83.00.

Por cierto, si usted quiere ser parte del América, todavía es buen momento para comprar acciones, las cuales, según me dicen, en unos meses se cotizarán por arriba de los $100 pesos…

Y luego imagínese a cuánto se cotizarán en pleno Mundial 2026.

¿Cree usted que con estas expectativas el Sr. Azcárraga vendería por centavos el legado de su padre en Tigre Azcárraga Milmo?

Yo no lo creo…

EN LÍNEA DEPORTIVA

El programa En Línea Deportiva se renueva y le apuesta a tener a los mejores periodistas deportivos del estado de Puebla.

Las incorporaciones adquiridas en el draft de periodismo deportivo refuerzan la propuesta informativa del programa radiofónico líder en el estado.

Alejandro Bulle Goyri, Omar Cuatle y Ricardo Cid se incorporan a partir de este lunes 29 de diciembre.

La Tropical Caliente 102.1 FM y La Ke Buena Puebla 89.7 FM y 1010 AM van por toda la audiencia deportiva del estado de Puebla.

No se lo pierdan.

Nosotros, como siempre, seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

