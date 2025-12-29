Comisión de Búsqueda de Puebla mantiene operativos para localizar a víctima del 2023

Staff/RG

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Ante el reporte por la desaparición y no localización de Guillermo Raúl López Escobedo, de 27 años, en diciembre del 2023 el Gobierno del estado a través de la Comisión de Búsqueda de Personas, mantiene acciones conjuntas entre autoridades estatales y familiares para su localización.

Al momento, se cuenta con información recabada y proporcionada por familiares mediante diversas entrevistas, él salió de su domicilio con destino a casa de un conocido de nombre José N, con quien mantuvo comunicación vía whatsApp hasta las 20:40 horas del 28 de diciembre de ese año, momento en que ambos equipos telefónicos perdieron conexión.

Del análisis de videograbaciones se determinó que la persona que salió del domicilio señalado no corresponde físicamente a la víctima directa; actualmente, José N. se encuentra detenido y las investigaciones continúan.

Se han efectuado más de 30 jornadas de búsqueda entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025; 15 despliegues de difusión en campo, boletines y sondeo comunitario, 14 acciones de prospección en barrancas y polígonos de interés; 3 análisis técnicos de videograbaciones (incluido estudio morfocomparativo) y un análisis integral.