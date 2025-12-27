Robaron taxi en Huauchinango

Abelardo Domínguez
Hoy en la colonia El Mirador, sujetos se robaron este taxi del servicio público del sitio Aurrera.
Placas de circulación: A -812-SSR
Cualquier dato, favor de reportarlo a las autoridades correspondientes, únicamente a las autoridades para evitar asuntos de EXTORSIÓN.
El robo de vehículos en Huauchinango en las ultimas semanas se volvió foco rojo, sin que el gobierno municipal haga algo para detener
Recuerda que los números 911 o 089 se encuentran disponibles.
You may also like
-
Última semana de máximos descuentos en el Predial en San Pedro Cholula
-
Destaca Sheinbaum el segundo lugar de México con menor desempleo a nivel mundial
-
Frente frío 24 ingresa a México: Descenso térmico y aguanieve en el noroeste
-
Hallan a mujer muerta dentro de su casa en Huixcolotla
-
Hombre herido de bala por ataque en San Martín Texmelucan