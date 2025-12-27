Robaron taxi en Huauchinango

Abelardo Domínguez

Hoy en la colonia El Mirador, sujetos se robaron este taxi del servicio público del sitio Aurrera.

Placas de circulación: A -812-SSR

Cualquier dato, favor de reportarlo a las autoridades correspondientes, únicamente a las autoridades para evitar asuntos de EXTORSIÓN.

El robo de vehículos en Huauchinango en las ultimas semanas se volvió foco rojo, sin que el gobierno municipal haga algo para detener

Recuerda que los números 911 o 089 se encuentran disponibles.