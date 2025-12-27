Trasladan vía aérea a joven lesionado en nave del gobierno estatal

-El paciente de 20 años es atendido en el Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS-Bienestar en Puebla capital.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Como resultado del trabajo coordinado entre unidades hospitalarias, la Secretaría de Salud, a través del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), realizó el traslado aéreo desde Izúcar de Matamoros de un paciente que sufrió un accidente en motocicleta, a fin de que recibiera atención especializada.

De acuerdo con el reporte médico, se trata de un joven de 20 años de edad, quien ingresó al área de urgencias en el Hospital General de Izúcar de Matamoros, el pasado viernes 26 de diciembre, luego de sufrir un derrape de motocicleta.

Ante la complejidad del cuadro clínico, el nosocomio solicitó apoyo para su referencia a una unidad de tercer nivel en el Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS-Bienestar en Puebla capital.

De manera inmediata, este sábado 27 se activó el protocolo de traslado aéreo, bajo estrictos protocolos de seguridad y atención médica especializada, con el objetivo de preservar la estabilidad del paciente durante su traslado.