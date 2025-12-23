Películas para ver en Navidad en Filmelier+

Staff/RG

El canal de streaming presenta una variada selección de historias para disfrutar durante esta temporada navideña

Se acerca el fin de año, lo cual significa que también está por llegar la que para muchos en el mundo es su época favorita: Navidad. Para estos días de celebración y reuniones familiares, Filmelier+ tiene en su amplio catálogo cinco películas que son ideales para verlas en medio del ambiente navideño.

Para comenzar tenemos un clásico contemporáneo que a 22 años de su estreno se mantiene vigente y sigue siendo una cita obligada para ver en esta temporada, se trata de Realmente amor con su elenco de lujo encabezado por Hugh Grant, Colin Firth, Alan Rickman, Emma Thompson, Laura Linney, Keira Knightley, Liam Neeson, Bill Nighy, Andrew Lincoln y Chiwetel Ejiofor.

Poco antes de la Navidad, en Londres, se entrelazan una serie de historias divertidas y conmovedoras que van, entre otras, de un primer ministro británico enamorándose de una empleada del personal de servicio, un escritor descubriendo que su novia le es infiel, una mujer felizmente casada sospechando de su marido, una recién casada necesitando la ayuda de un amigo de su esposo, un viudo ayudando a su hijastro de 12 años a conquistar a la chica más popular de su colegio y un rockero preparando su reaparición final.

En Navidad con los Cooper, Alan Arkin, John Goodman, Ed Helms, Diane Keaton, Anthony Mackie, Amanda Seyfried, Marisa Tomei, Timothée Chalamet y Olivia Wilde representan a cuatro generaciones de una familia que se junta en Nochebuena mientras una serie de inesperados visitantes y sucesos extraños darán un vuelco a una velada en la que podrán redescubrir sus lazos familiares y el verdadero espíritu de las fiestas.

Un gran chico es otro clásico contemporáneo obligado para esta temporada. Hugh Grant, Toni Collette, Rachel Weisz y un muy joven Nicholas Hoult cuentan la historia de un soltero adinerado que vive de las regalías de una canción navideña compuesta hace años por su padre y cuyo miedo al compromiso es tal que sólo se relaciona con madres solteras porque piensa que es más fácil romper con ellas; la vida de este personaje cambia a partir de que entabla una amistad improbable con un chico de 12 años. Aunque no es una película navideña como tal, aquí la Navidad es una parte importante de la trama.

A 25 años de su estreno, Billy Elliot sigue siendo una de las películas más entrañables y entretenidas en la historia del cine, tampoco es una película navideña, sin embargo la temporada resulta relevante en la trama debido a que en ella el protagonista descubre algo importante sobre su mejor amigo y obtiene el apoyo de su padre para conseguir su sueño. Un día Billy observa la clase de ballet y se anima a participar, a partir de ese momento decide que se dedicará a la danza, con la cual se apasiona.

La extraordinaria Navidad de Zoey muestra a su protagonista mientras pasa su primera Navidad después de la muerte de su padre, y su familia prefiere celebrar viajando. Pero ella no acepta esta situación tan fácilmente y decide organizar la Navidad por su cuenta.

Además de las películas anteriores, en diciembre se estrenan la comedia con elementos de drama Nuestra nochebuena en familia y la producción animada Los Elfkins.

