El Canal de las Culturas de México celebra con su audiencia Navidad y Año Nuevo

Staff/RG

Programación especial de Navidad, a partir del lunes 22 de diciembre

Programación especial de Año Nuevo, a partir del lunes 29 de diciembre

Canal Veintidós se prepara para cerrar el año con una programación especial dedicada a las festividades decembrinas, a partir del 22 de diciembre y hasta el 4 de enero, con una programación llena de eventos, conciertos, programas especiales y películas.

Programación especial de Navidad

El primer estreno llegará a pantalla el martes 23, a las 17:00 horas, con Los maitines de Navidad de 1657 de Juan Gutiérrez de Padilla, un número de música sacra perteneciente al Sexto Festival Urtext 2025, interpretado por el Angélicum de Puebla bajo la batuta de Benjamín Juárez Echenique. Por otro lado, el miércoles 24 la música sonará en el Veintidós desde las 21:00 horas, con el estreno del Especial de Navidad del programa ¡Qué lindo es mi México! con Mary Sánchez; mientras que, al terminar, a las 22:00 horas, Rosy Arango hará vibrar la pantalla al ritmo de La gran posada mexicana, una experiencia escénica que, a través de un repertorio cuidadosamente seleccionado, evoca la alegría de las noches decembrinas.

Además, el 25 de diciembre, a las 17:00 horas, la audiencia podrá disfrutar el espectáculo El Cascanueces. La experiencia en vivo 2025, una puesta en escena que cuenta con la participación de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes (OSA), el Coro de la Universidad de las Artes y estudiantes y docentes de la Escuela de Danza Georges Berard.

Además de estos estrenos, la programación se complementa con otros espectáculos culturales; el lunes 22, a las 21:00 horas, se transmitirá la presentación de Los Bitchos en el 53 Festival Internacional Cervantino; y el martes 23 destaca la película Paraguay 76 y la presentación de Fandango Monumental Fiesta de Son y Raíz del FIC 53. Por otra parte, el 24 de diciembre la programación inicia a las 07:30 horas, con El Grinch, el ladrón de la Navidad; al terminar, Buscando el espíritu navideño; el Programa especial, Veracruz del Primer Festival Internacional del Bolero 2025; Destino Oaxaca. Pueblos Mágicos; Navidad TV con El origen de las Fiestas; La Mezcladora: Navidad, fecha para el arte y el diseño y El cascanueces, del Ballet de Monterrey.

La celebración navideña del 25 de diciembre comienza a partir de las 07:30 horas con Mary Poppins, un especial por navidad y Océano y Xiaohai; le siguen el Programa especial, Tlacotalpan del Primer Festival Internacional del Bolero 2025; México Inmortal con Rosy Arango, acompañada del Mariachi Vargas de Tecalitlán; para cerrar con el Concierto navideño, un especial de Vástago Epicentro y el especial Navidad Mexicana de México Inmortal con Rosy Arango. El viernes 26, a las 21:00 horas, llega a la pantalla el concierto Maiden Orchestra. The 666 Symphony.

Programación especial de Año Nuevo

El miércoles 31, a las 21:00 horas, el Veintidós da la despedida al 2025 con el estreno Especial Año Nuevo del programa ¡Qué lindo es mi México! con Mary Sánchez; al terminar, a las 22:00 horas, se presentará el concierto ¡Échate una sinfonía! Monterrey suena fuerte, en donde La Súper, Orquesta Filarmónica de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey interpreta obras sinfónicas de los compositores regios Miguel Almaguer, Sergio Martínez y Alonso Julián. Por otra parte, los televidentes podrán disfrutar la presentación de Nathy Peluso: Grasa Tour en el 53 Festival Internacional Cervantino, el jueves 1 de enero a las 2026, a las 21:00 horas.

De manera complementaria, el lunes 29, a las 21:00 horas, se transmitirá la presentación de Kaoru Watanabe con la fusión musical de Bloodlines Interwoven en el FIC 53, y al terminar llega el Homenaje a reyes y reinas de la canción mexicana de México inmortal con Rosy Arango. El martes 30 se presentan los conciertos Jóvenes compositoras del FIC 53; Jorge Carmona, la voz del barrio. Concierto Mayor; y el concierto de Emilio Reyna del NEUMA.

Por su parte, el miércoles 31, la programación comienza a las 07:30 horas con el programa La juventud tiene otro nombre; La culta dama de Rogelio A. González; el concierto, Piano Day 2025 desde el Teatro de la Ciudad; y para cerrar el 2025, los programas México Inmortal con Rosy Arango acompañada del Mariachi Vargas de Tecalitlán y Rosy Arango se acompaña del Mariachi Gama 1000.

El Veintidós recibe al 2026 el jueves 1 de enero desde 07:30 horas con el Espectáculo escénico sobre hielo; seguido de El impostor de Emilio El Indio Fernández; Victoria Sur en el FIC 53; las cintas Hecho en China de Gabriel Guzmán, y En el ombligo del cielo, de Carlos Gómez. Finalmente, el 2 de enero, se transmiten los conciertos de Julieta Venegas con la Orquesta Sinfónica de Guanajuato del FIC 53 y la Bohemia de boleros en Casa Cantoral con Emilia Morales. Por último, el domingo 4 a las 21:00 horas, cierra Celtic Fandango en el FIC 53.

La audiencia podrá disfrutar de esta programación a partir del lunes 22 de diciembre por la señal 22.1 y en streaming a través del portal del canal. Para más información, consultar la cartelera en www.canal22.org.mx/.

Las mejores programaciones a través de Canal Veintidós, el Canal de las Culturas de México.