Navidad y Año Nuevo: días de fiesta y… de reflexionar

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

Estamos en plena temporada navideña. Y son momentos de hacer a un lado “el trajín” como decían los abuelos, después de arduas temporadas de trabajo y en la actualidad darse la libertad de noticias en los medios de comunicación. Aprovechando estas fiestas, también dejaré descansar a mis lectores de la enormidad de esas noticias, que nos llegan de periódicos, revistas, noticieros radiofónicos y telediarios, que en lugar de orientar, solo confunden, solo confunden a lectores, oyentes y televidentes. Aún hay más, como decía Raúl Velasco en el programa de “Siempre en Domingo”, dado que se suma la desinformación que llega a través de todas las redes sociales. Así que a divertirse, “cuando tome no maneje”, y antes de recibir al nuevo año, tómese un “tiempecito” para reflexionar y seguir adelante.

Como todos los años, hemos llegado, en los albores de un crudo clima, con el que se inició un invierno más en nuestras vidas. Estos días, la sociedad, se envuelve en una vida más agitada que de costumbre y la llena de mensajes “paz, amor, felicidad y más. También con la llegada de los aguinaldos, lo ahorrado a través de año, -quienes disfrutan de trabajos estables y personas jubiladas- llenan los establecimientos comerciales o acuden a las personas que se dedican a vender en las calles todo tipo de artículos- para participar en los intercambios con compañeros de trabajo y desde luego los regalos familiares y la tradicional ¡Cena de Nochebuena”.

Pero, vayamos a la realidad que vive el mundo y nuestro México. El sábado pasado, en la última audiencia jubilar, el Papa León XIV, en la plaza de San Pedro, afirmó lo siguiente: muchos poderosos no escuchan el clamor de la creación y que la riqueza de la tierra está «cada vez más concentrada, injustamente», en manos de unos pocos. «Dios ha destinado a todos los bienes de la creación —dice el Pontífice— para que todos participen de ellos”. Se apunta en el documento oficial la riqueza está: “, cada vez más concentrada —injustamente— en manos de quienes a menudo no quieren escuchar el gemido de la tierra y de los pobres (…) Nuestra tarea es generar, no robar.

En esta ocasión, además de los Buenos Deseos de todos los fines de año dirigidos a familiares, amigos, compañeros de trabajo y ahora a las personas que a través de las redes sociales llegamos a comunicarnos, que reflexionemos sobre lo que viene el año entrante: incrementos en el costo de la vida, aunque habrá nuevo salario básico, proyectado en 1.558.700 (aprox.), y en cuanto a la inflación se prevé que sea moderada, excluyendo los aranceles, nuestros economistas estiman que la inflación ha seguido cayendo y ahora se sitúa en el 2,3%. Creo que debemos tomar con seriedad, pues hay que sumar la vida diaria que se vive en todo el país, que como cada año en temporada como esta, lo primero es disfrutar la ahora llamada temporada “Guadalupe Reyes. Disfrutemos de estos momentos, que haya alegría en todos los hogares y que prevalezca la esperanza de que siempre lucharemos por la unidad familiar, ahora tan necesaria, dado que sabemos que para la fortaleza de muna nación como lo es México, se necesita la fuerza de todos los mexicanos… La política y esas cosas se irán desgranando en el 2026, pues hay “muchas cosas en el tintero”, recuerdan esta expresión. Si es su deseo regalarme un poco de su valioso tiempo, nos veremos en los primeros días del entrante mes de enero… FELIZ NOCHEBUENA, FELICES NAVIDADES Y FELIZ 2026… Hasta la próxima… D.M…