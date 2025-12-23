Anuncian horarios en Tesorería municipal por fiestas decembrinas

Desde Puebla

Puebla, Pue., 23 de diciembre de 2025.- Con motivo del periodo decembrino, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, informa a las y los contribuyentes los horarios de atención de las cajas de cobro para diversos servicios.

El 24 y 31 de diciembre de 2025, el horario de atención será de 8:00 a 15:00 horas en las cajas de cobro; y en un horario de 9:00 a 16:00 horas en módulos de las juntas auxiliares y plazas comerciales.

Los días 25 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026, las oficinas no brindarán servicio.

El último día para pago de contribuciones será el 31 de diciembre.

En 2026, los cobros se reanudarán hasta el 5 de enero en horarios habituales.