Los números de la violencia: más de 95 mil homicidios en 14 meses marcan el arranque del sexenio

En los primeros 14 meses del sexenio 2024–2030, México ha registrado 95 mil 646 homicidios dolosos, según datos de TResearch International, elaborados con información del INEGI y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Promedios diarios entre 45 y 55 asesinatos.

El análisis por sexenio muestra que el número de homicidios acumulados en el actual gobierno supera ya a sexenios completos como los de Vicente Fox, Felipe Calderón y Ernesto Zedillo, y se acerca rápidamente al total registrado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

En términos de datos, no se observa una desaceleración temprana, sino una continuidad del patrón de violencia letal.

La violencia homicida se concentra en seis entidades: Michoacán ( 15,328), Estado de México (8,868), Guerrero (8,514), Ciudad de México (4,854), Jalisco (4,352) y Baja California Sur ( 4,117).

El último corte diario (21 de diciembre) reporta 58 homicidios en un solo día. Los promedios se mantienen estables en niveles altos, lo que desde una perspectiva estadística indica una meseta de violencia, más que picos aislados.

Estados donde la violencia crece más rápido

La variación parcial 2023–2024 revela incrementos abruptos en algunas entidades: Tabasco: +308%, Chiapas: +95%, Baja California Sur: +88%, Ciudad de México: +74% y