Persecución policial dejó una mujer muerta y otra lesionada en La María

Desde Puebla
Una mujer perdió la vida y su hermana resultó lesionada atropelladas durante una persecución policial en la zona de La María, sobre la autopista México-Puebla.
Este lamentable hecho se dio tras el robo de una camioneta en la zona de la CAPU.
Los responsables habrían atropellado a las dos mujeres al huir rumbo a la autopista, las victimas iban acompañadas por el papá y dos menores, quienes resultaron ilesos.
Cabe señalar que los sujetos volcaron metros adelante y fueron asegurados por policías.
En la zona hay una fuerte presencia policial con sentido a la Ciudad de México.
