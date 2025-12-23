IA + Gaming: 7 claves para entender una industria de 189 mil millones de dólares que transforma sectores clave e hiperpersonaliza el entretenimiento

Staff/RG

En el marco de Globant Converge 2025, el evento insignia de la compañía, expertos de la industria analizaron cómo fenómenos como la IA, los gemelos digitales, los esports y el 3D en tiempo real están impulsando el crecimiento del gaming, transformando a mercados como el automotriz y la salud, y reinventando la manera de entretener a nivel global.

“Nuestra tecnología 3D fuera del gaming es muy extensa y, de hecho, es la parte de nuestro negocio que está creciendo más rápido”, afirmó Alex Blum, COO de Unity, durante su exposición.

John Needham, Presidente, Publishing and Esports de Riot Games, recalcó también la importancia de empatizar y entender los gustos del consumidor: “Intentamos construir una relación realmente profunda con nuestros jugadores, y esa ha sido la clave de por qué nuestros juegos han durado tanto tiempo”.

Ecuador, diciembre de 2025 – El gaming ya no es solo una industria: es un motor que impulsa avances en todos los sectores. Con ingresos globales que superarán los 189 mil millones de dólares en 2025, el crecimiento de los videojuegos está redefiniendo la manera en que creamos, colaboramos y consumimos entretenimiento. En ese contexto, la inteligencia artificial está jugando un papel preponderante: combinada con motores 3D, agentes y herramientas de simulación, está rompiendo el status quo e incorporando innovación en áreas tan diversas como la salud, los autos y la robótica.

En el marco de Globant Converge 2025, expertos de Unity y Riot Games, dos gigantes que moldean el futuro del gaming, compartieron su visión acerca de cómo la IA y otras tecnologías disruptivas están transformando el negocio y expandiendo su impacto mucho más allá del entretenimiento.

Aquí van 7 claves que resumen hacia dónde está virando la industria, según los especialistas:

1. El gaming como puerta de entrada y evolución hacia nuevas industrias

Alex Blum (Unity): “Somos bien conocidos como el motor de juegos líder en el mundo. Menos conocidos por la licencia de nuestra tecnología 3D fuera del gaming, que es extensa. De hecho, es la parte de nuestro negocio que crece más rápido. Así que todo el trabajo, el trabajo fundacional original que se hizo en los primeros días para hacer que la experiencia del juego fuera una experiencia más realista y emocionante, hoy tiene todos estos casos de uso de IA y del mundo real no relacionados con los videojuegos.

2. El cruce entre 3D, gemelos digitales y automotriz

“En la industria automotriz, por ejemplo, nuestra tecnología se utiliza en todo el ciclo. Se usa para el proceso de diseño de autos comerciales y de Fórmula 1, y también para la simulación de túnel de viento. Esta última puede hacerse mucho más rentable con nuestra tecnología. A su vez, hay simuladores que se crean para que los pilotos entrenen y también durante la carrera, para afectar su estrategia. Y, además, estamos impulsando muchos sistemas dentro del automóvil como el entretenimiento, la telemetría, la navegación, el mapeo y el estacionamiento”, agregó Blum.

3. Los esports y su rol en la escalabilidad del negocio

John Needham (Riot Games): “Creo que estamos evolucionando el modelo de negocio alrededor de los esports y eso va a seguir pasando. Intentamos construir una relación realmente profunda con nuestros jugadores, y esa ha sido la clave de por qué nuestros juegos han durado tanto tiempo y por qué tenemos tantos fans apasionados. ”.

4. La simulación se volvió un nuevo laboratorio para la IA

Las experiencias virtuales entrenan algoritmos que luego actúan en el mundo real. Así lo expresa Alex Blum: “Ahora podemos aplicar física digital para imitar comportamientos reales con una fidelidad muy alta. Eso también ayuda a entrenar IA en escenarios donde no hay suficientes datos reales. La tecnología 3D vuelve más poderosa a la IA, y la IA vuelve más poderosas a las simulaciones”.

5. Cultura gamer: amar el producto para hacerlo crecer

Una pata central del éxito en este negocio tiene que ver con el fanatismo por los juegos y cómo evolucionan año a año. “Somos gamers, vivimos esta cultura, y traemos todo eso a la mesa. Nuestra ambición es ser la compañía de videojuegos más enfocada en los jugadores del planeta. Todo lo que hacemos pasa por el filtro de cómo mejorar su experiencia, porque construir una relación profunda con quienes juegan nuestros juegos es lo que los mantiene comprometidos, leales y disfrutando de nuestras experiencias por muchos años”, remarca Needham.

6. IA y la hiperpersonalización: “one player, one game”

En sintonía con la cultura gamer, la hiperpersonalización se convirtió en un pilar estratégico: entender a cada jugador, anticipar sus deseos y adaptar la experiencia a sus preferencias es clave para crear vínculos emocionales duraderos. Así lo explica el experto de Riot Games: “La IA nos permite crear experiencias realmente memorables: desde bandas virtuales en ceremonias de esports hasta transmitir contenido

personalizado según el recorrido de cada jugador. La estamos utilizando para segmentar contenidos, generar clips en formato vertical y personalizar la experiencia en tienda, skins e incluso en cómo ve cada persona una transmisión de esports. Queremos llegar a ese concepto de ‘one player, one game’: que cada jugador viva League of Legends de una forma única y distinta a la de cualquier otro”.

7. Democratización y accesibilidad en el diseño

Las alianzas entre grandes compañías de tecnología y expertas en inteligencia artificial están eliminando barreras y permitiendo que más perfiles creativos se sumen a los procesos de diseño y desarrollo. Hoy el espectro de perfiles se abre por completo y aborda equipos más integrales. “Existe una escasez global de talento altamente técnico capaz de utilizar estas herramientas en los procesos de diseño. Globant tiene una enorme reserva de talento en ese sentido. Pero crear herramientas adicionales como Unity Studio y también añadir capacidades de IA generativa a ese proceso ahora amplía la cantidad de personas, los tipos de roles dentro de la organización que juegan un papel clave en el diseño del producto”, finalizó Blum.

