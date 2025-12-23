En 2026 seguirá la transformación de Puebla con nuevas o ampliación de carreteras en las sierras Mixteca y Negra, anunció Armenta

– El próximo año, con Módulos de Maquinaria e insumos de Pemex, la administración estatal realizará carreteras a doble carril para conectar regiones como la Sierra Negra y la Mixteca.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- “La mejor forma de celebrar la Navidad es con resultados para las familias poblanas, cero corrupción y obras a una tercera parte de su costo”, afirmó el gobernador Alejandro Armenta, al anunciar que el próximo año se trabajará en carreteras a doble carril para conectar la Sierra Negra y la Mixteca.

El mandatario estatal anunció la construcción de la carretera a dos carriles en la vía que conecta a San José Chiapa desde Acajete, Tepatlaxco y Amozoc; la vialidad que va hacía Atlixco; así como la carretera federal hasta Río Frío. Además, confirmó que la Intermixteca será ampliada a doble sentido en el tramo que va de Atlixco a Izúcar de Matamoros y Acatlán de Osorio, entre otras obras de infraestructura vial.

Subrayó que la mejor forma de celebrar la Navidad es con resultados para las familias poblanas, con cero corrupción, ya que recordó la pavimentación de las calles de Puebla se ejecutan a una tercera parte del costo, gracias a la compra de los Módulos de Maquinaria y los insumos donados por Petróleos Mexicanos.

Al ser Puebla la obra emblemática del gobierno estatal, durante el próximo año 2026 se definirán 30 vialidades más en la zona metropolitana de la capital, donde se aplicarán las 8 mil 500 toneladas de cemento asfáltico donadas por PEMEX.

Además el gobernador Armenta afirmó que se renovarán todas las carreteras que colindan con los siete estados vecinos y se pavimentarán también las vialidades secundarias en toda la entidad poblana. “Sin moches y milpas el dinero alcanza”, concluyó.