Armenta pide justicia para la familia Monzón y todas las victimas de feminicidio 

María Huerta

El gobernador Alejandro Armenta se suma al clamor de Justicia para los familias de las víctimas de feminicidio, entre ellas, la de Cecilia Monzón, Mayca y todos los casos de violencia contra las mujeres.

Exhortó al Poder Judicial a que aplique la ley con estricto apego en el proceso por el feminicidio de la activista Cecilia Monzón.

Calificó como perverso al que sugiera que una relación previa con Javier López Zavala pudiera interferir en la sentencia, subrayó que su único interés es que se haga justicia para las víctimas de violencia de género.