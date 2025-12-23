En Atlixco, policía municipal ofrece acompañamiento bancario

Desde Puebla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, invita a la población a utilizar el programa T.E.S.O.R.O., un servicio gratuito de acompañamiento policial para personas que realizan retiros, depósitos o traslados de dinero en instituciones bancarias del municipio.

El encargado de despacho de la Dirección de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Bravo, informó que el programa opera de manera permanente durante todo el año y puede solicitarse en cualquier momento como medida preventiva para reducir riesgos y fortalecer la seguridad en operaciones financieras.

El servicio puede solicitarse a los teléfonos 244 445 11 63 y 244 445 00 71, lo que permite una atención oportuna por parte de la corporación.