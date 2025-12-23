Aumenta vulnerabilidad emocional en niños y adolescentes durante temporada invernal

-Especialistas sugieren no ignorar cambios emocionales en niñas, niños y adolescentes.

-Los comportamientos inusuales pueden ser: depresión, ansiedad o trastornos mentales en esta temporada decembrina.

-El CESPOSAMI estará abierto durante esta temporada decembrina.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Durante la temporada invernal y las festividades decembrinas aumenta la vulnerabilidad emocional entre las niñas, niños y adolescentes debido a factores sociales, biológicos y ambientales que influyen en el estado de ánimo, advirtió la directora del Centro Poblano de Salud Mental Integral (CEPOSAMI), Umi Choda Morales. Señaló que, por indicación del gobernador Alejandro Armenta y de la presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Ceci Arellano, la salud mental de este grupo etario es prioridad, por lo que el centro estará abierto y en funciones en estas fechas.

La directora explicó que la disminución de la luz solar durante el invierno afecta los niveles de serotonina, sustancia asociada al bienestar emocional, lo que puede derivar en tristeza, desánimo o depresión en personas sensibles a estos cambios. Por ello, subrayó la importancia de que las personas cuidadoras permanezcan atentas a las reacciones que provoca este periodo estacional en niñas, niños y adolescentes.

Precisó que el centro brinda atención a población de 2 a 17 años con 11 meses, de lunes a viernes, además de ofrecer un servicio permanente las 24 horas para la atención de crisis psicológicas, como ataques de pánico o ideación suicida, con atención completamente gratuita. Asimismo, destacó que el gobernador Alejandro Armenta mantiene como prioridad el bienestar de las familias poblanas, en concordancia con la política social humanista impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la cual se aplica en la entidad.

Para el Gobierno del Estado de Puebla y el SEDIF, es fundamental que madres y padres de familia observen con atención a sus hijas e hijos, ya que suelen ser quienes mejor identifican cambios inusuales; además de que estén alertas en los contenidos que ven en redes sociales, video juegos, conversaciones entre amigas y amigos, toda vez que pueden generar un problema emocional en niñas, niños y adolescentes. Subrayó que la atención se brinda de manera ética, confidencial y profesional, sin soluciones simplistas ante problemáticas emocionales complejas.

En este sentido, Karina Cano Pérez, madre de familia, destacó que señales como la falta de respuesta al llamado por su nombre, el contacto visual limitado, irritabilidad o ciertas formas de caminar pueden presentarse desde edades tempranas y no deben asumirse como parte de un desarrollo normal de sus hijas e hijos. Sí se atienden a tiempo permite acceder a un diagnóstico y acompañamiento adecuados. “Es muy importante que las y los padres pongamos atención a las conductas que observamos día a día, confiar en lo que vemos puede marcar una gran diferencia”, concluyó.