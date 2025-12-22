No habrá recolección de basura el 25 de diciembre ni 1ro de enero en San Pedro Cholula, confirma el ayuntamiento

Desde Puebla

*22 de diciembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue.-* Con motivo de las fiestas decembrinas, el Organismo Operador del Servicio de Limpia, en coordinación con el Ayuntamiento de San Pedro Cholula, informa a la ciudadanía que el servicio de recolección de residuos se suspenderá los días 25 de diciembre y 01 de enero.

Por ello, se invita a las y los habitantes a no sacar su basura a la vía pública durante estas fechas, ya que hacerlo fuera del horario establecido provoca contaminación, malos olores y afecta la imagen de nuestras calles.

El servicio se reanudará en las primeras horas del día siguiente, por lo que se exhorta a la población a depositar sus residuos conforme a los horarios habituales, de acuerdo con el día de la semana.