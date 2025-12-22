PVEM, el partido más multado este año: IEE

Partidos políticos arrastran multas millonarias y enfrentarán descuentos en 2026

Jorge Barrientos

Los partidos políticos iniciarán 2026 con una pesada carga financiera: deberán cubrir multas que en conjunto superan los 9 millones 261 mil pesos, recursos que serán descontados directamente de su financiamiento público, de acuerdo con la calendarización del Instituto Electoral del Estado (IEE).

Según el acuerdo CG/AC-0070/2025, el organismo electoral autorizó la aplicación de descuentos sistemáticos a las prerrogativas de cada fuerza política, como consecuencia de irregularidades detectadas por las autoridades electorales.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) encabeza la lista de sanciones, al acumular una multa de 2 millones 505 mil 559.92 pesos, la más alta entre todos los institutos políticos. Para cubrirla, enfrentará tres descuentos de 789 mil 104 pesos y un último ajuste de 138 mil 246 pesos, lo que impactará de manera directa en sus finanzas.

Le sigue Movimiento Ciudadano, que deberá responder por 1 millón 729 mil 964 pesos, monto que será cubierto mediante dos descuentos de 774 mil 492 pesos y uno adicional de 180 mil 978 pesos.

En el caso del Pacto Social de Integración (PSI), la sanción asciende a 1 millón 307 mil 492.41 pesos, la cual será pagada con descuentos mensuales de 154 mil 867 pesos entre enero y agosto, y un último recorte de 68 mil 556 pesos en septiembre, prolongando el castigo durante casi todo el año.

El Partido Acción Nacional (PAN) tampoco escapa a esta situación, ya que mantiene un saldo pendiente de 1 millón 295 mil 337 pesos, mismo que será descontado durante el primer bimestre de 2026.

A esta lista se suman Fuerza por México, con una multa de 965 mil 989.31 pesos; el Partido del Trabajo (PT), con 743 mil 60 pesos; y Nueva Alianza, que deberá cubrir 713 mil 857 pesos.

Las sanciones, precisó el IEE, derivan de diversas inconsistencias detectadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que se aplicarán descuentos de hasta el 25 por ciento al financiamiento público de los partidos, un golpe que marcará el próximo año para las fuerzas políticas en la entidad.