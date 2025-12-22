Accidente de avión de la Marina en Galveston deja 4 sobrevivientes y 2 muertos

PUBLIMETRO

La Secretaría de Marina-Armada de México informó que una aeronave oficial tipo King Air ANX 1209, que realizaba una misión de apoyo médico en el marco del Plan Marina junto con la Fundación Michou y Mau, sufrió un accidente durante su aproximación en las inmediaciones de Galveston, Texas, Estados Unidos. A bordo viajaban ocho personas: cuatro integrantes de tripulación naval y cuatro civiles.

Seis personas rescatadas, dos sin localizar

De acuerdo con la información oficial, tras el incidente se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate, en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos.

Hasta el último reporte, las autoridades han logrado rescatar a seis personas que viajaban en la aeronave:

Cuatro de ellas con vida.

Dos personas fallecidas, cuyo deceso fue confirmado por las autoridades.

La Marina indicó que dos pasajeros más permanecen dentro de la aeronave siniestrada, por lo que continúan las labores de rescate para su localización y recuperación.

Misión humanitaria de traslado médico

La aeronave cumplía una misión de carácter humanitario, orientada al traslado médico especializado, como parte de la coordinación permanente entre la Secretaría de Marina y la Fundación Michou y Mau, organización dedicada al apoyo de pacientes que requieren atención médica urgente en el extranjero.

En el vuelo viajaban ocho personas en total: cuatro miembros de la tripulación naval y cuatro civiles.

Investigación de causas y apoyo consular

La dependencia federal señaló que se realizarán las investigaciones correspondientes en apoyo a las autoridades pertinentes para determinar las causas del accidente ocurrido en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Scholes, en Galveston.

Asimismo, informó que se mantienen las coordinaciones con el Consulado de México en Houston para llevar a cabo los trámites necesarios y brindar apoyo a las personas afectadas y a sus familias.

Compromiso con atención humanitaria

La Secretaría de Marina-Armada de México reafirmó su compromiso con la seguridad de sus operaciones aéreas y con la atención humanitaria a la población. También subrayó que la información sobre el accidente será comunicada de manera oportuna y transparente, conforme se cuente con datos confirmados sobre el estado de las víctimas y el avance de las investigaciones.

La Marina pidió esperar los siguientes reportes oficiales para conocer con precisión la identidad de las víctimas y las causas del siniestro.