Reporte de Criptocrimen 2025 Fondos Robados

Staff/RG

Reporte de Criptocrimen 2025 aquí los principales hallazgos:

Corea del Norte robó al menos 2020 millones de dólares en criptomonedas (681 millones más que en 2024, lo que supone un aumento interanual del 51 %) en 2025, el año más grave jamás registrado en cuanto al valor robado, y los ataques de la RPDC también representaron un récord del 76 % de todos los servicios comprometidos. El total de robos de la RPDC ascendió a 6750 millones de dólares. La ONU y las agencias de inteligencia estiman que estos fondos robados ayudan a financiar los programas de armamento de la RPDC.

Los patrones de los hackers norcoreanos difieren notablemente de los de otros ciberdelincuentes: los actores vinculados a la RPDC se centran en grandes servicios y buscan el máximo impacto, en comparación con otros hackers; tienden a blanquear en tramos más pequeños (por debajo de un valor de transferencia de 500 000 dólares), lo que demuestra la sofisticación de su blanqueo; prefieren los movimientos de dinero en chino y los servicios de garantía. Además, Corea del Norte ha intensificado su práctica de infiltrar trabajadores de TI en los servicios de criptomonedas para obtener acceso y permitir robos de gran impacto.

Tras los grandes robos, el blanqueo se desarrolla a lo largo de aproximadamente 45 días, lo que proporciona información crucial para los equipos encargados de hacer cumplir la ley y de garantizar el cumplimiento normativo. Aunque los delincuentes no siempre siguen este calendario exacto, la persistencia del patrón a lo largo de varios años indica las limitaciones operativas a las que se enfrentan los actores vinculados a la RPDC, probablemente relacionadas con su acceso limitado a la infraestructura financiera y la necesidad de coordinarse con facilitadores específicos.

Los robos de carteras personales representan ahora el 20 % del valor total robado en 2025, frente al 44 % del total en 2024, lo que supone una evolución tanto en escala como en patrón. Curiosamente, el número total de incidentes de robo aumentó hasta los 158 000 en 2025, pero el valor total en dólares estadounidenses robado a víctimas individuales disminuyó desde el máximo de 1500 millones de dólares alcanzado en 2024 hasta los 713 millones de dólares en 2025. Esto sugiere que los atacantes se dirigen a más usuarios, pero roban cantidades menores por víctima.

La escala de los ataques criptográficos globales se ha intensificado en 2025: por primera vez, los fondos robados en los ataques más importantes son ahora 1000 veces mayores que los ataques típicos de años anteriores.

Carlos Jaramillo, Director Regional de Latam en Chainalysis, está disponible para detallar aún más este informe y compartir principales hallazgos del mismo.

Si estás interesado en organizar una entrevista con Carlos o necesitas ampliar la información, por favor, no dudes en contactarnos. Estamos a tu entera disposición para profundizar en este tema que se encuentra en la agenda financiera y regulatoria en el entorno global.