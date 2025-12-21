Video: Poblanos disfrutan la villa navideña

María Tenahua
Poblanos y turistas disfrutan de las actividades culturales y turísticas programadas para estas fiestas decembrinas, como la villa navideña artesanal.
Debido a que en la calle 3 Oriente, a un costado de la catedral, se desarrolla esta actividad comercial, con artesanos poblanos y sus productos.
La gente encontrará desde vinos y artículos de temporada, para apoyar a los artesanos de la ciudad.
You may also like
-
Pepe Chedraui supervisa bacheo en Puebla capital
-
Venezuela afirma que Irán le ofreció apoyo tras ‘robo de buques’ por EU
-
Ejecutaron a un hombre en San Salvador el Verde
-
Documentos revelan que el FBI ignoró durante 10 años denuncias contra Jeffrey Epstein
-
Video: Arzobispo llama a celebrar la navidad con el nacimiento de Jesús