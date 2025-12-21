Video: Poblanos disfrutan la villa navideña

María Tenahua

Poblanos y turistas disfrutan de las actividades culturales y turísticas programadas para estas fiestas decembrinas, como la villa navideña artesanal.

Debido a que en la calle 3 Oriente, a un costado de la catedral, se desarrolla esta actividad comercial, con artesanos poblanos y sus productos.

La gente encontrará desde vinos y artículos de temporada, para apoyar a los artesanos de la ciudad.