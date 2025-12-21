Callejón de Los Sapos se haría peatonal el próximo año: Aimeé Guerra

María Tenahua

La titular de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural de la ciudad de Puebla, Aimeé Guerra Pérez, destacó que el siguiente año se determinará si se hace peatonal el Callejón de Los Sapos.

Señaló que, a petición de los vecinos, se retomará el tema y se hará de forma conjunta con la Secretaría de Movilidad e Infraestructura.

Por ello, se llevarán a cabo mesas de diálogo con los residentes.

En la recta final del gobierno anterior, se realizaron pruebas técnicas y el estudio, para determinar si es viable que el Callejón de Los Sapos se convierta en una vialidad de peatón y la 3 Oriente del Bulevar 5 de Mayo a la 6 Sur en semipeatonal.