Callejón de Los Sapos se haría peatonal el próximo año: Aimeé Guerra

María Tenahua
La titular de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural de la ciudad de Puebla, Aimeé Guerra Pérez, destacó que el siguiente año se determinará si se hace peatonal el Callejón de Los Sapos.
Señaló que, a petición de los vecinos, se retomará el tema y se hará de forma conjunta con la Secretaría de Movilidad e Infraestructura.
Por ello, se llevarán a cabo mesas de diálogo con los residentes.
En la recta final del gobierno anterior, se realizaron pruebas técnicas y el estudio, para determinar si es viable que el Callejón de Los Sapos se convierta en una vialidad de peatón y la 3 Oriente del Bulevar 5 de Mayo a la 6 Sur en semipeatonal.
