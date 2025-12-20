Video: Idamis Pastor y Alejandro Armenta entregaron vehículos a la FGE

Desde Puebla
El gobernador Alejandro Armenta, en conjunto con la fiscal general de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, encabezaron la entrega de 35 unidades automovilísticas a la FGE, con el objetivo de fortalecer las labores de investigación, atención ciudadana y procuración de justicia.
Destacaron que este equipamiento permitirá mejorar la capacidad operativa de la institución y reforzará la seguridad en la entidad.
