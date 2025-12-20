Se incendia camioneta sobre la México-Tuxpan: afortunadamente no hubo lesionados.

Crédito Abelardo Domínguez

La Dirección de Protección Civil y Bomberos informó que durante la noche del viernes 19 de diciembre, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil Municipal atendieron un incendio vehicular registrado en la autopista México–Tuxpan, a la altura del kilómetro 150.

El siniestro involucró a una camioneta Ford Super Duty sin placas, que circulaba con dirección a la Ciudad de México. De manera inmediata, los cuerpos de emergencia realizaron labores de sofocación y control, logrando liquidar el incendio en su totalidad.

De acuerdo con el reporte oficial, no se registraron personas lesionadas. En el lugar también se contó con la presencia y apoyo de la Guardia Nacional, y la Radiobrigada de Ayuda y Protección Civil A.C.

Las autoridades reiteran su compromiso de atender de manera oportuna cualquier emergencia para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.