Cabildo avala presupuesto de egresos 2026 de la capital poblana, SSC tendrá mil 600 mdp

Este viernes por la tarde los integrantes de cabildo, aprobaron el presupuesto de egresos por un monto de siete mil 470 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026, destacando el recurso que se le destinará a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con mil 617 millones 617 mil 148 pesos.

Durante sesión extraordinaria de cabildo, el regidor Leobardo Rodríguez Juárez dio lectura al dictamen en el cual especificó los recursos:

Recursos fiscales serán por el orden de dos mil 200 millones 805 mil 285 pesos.

Participaciones federales por tres mil 173 millones 215 mil 260 pesos.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun) por 440 millones 924 mil 644 pesos.

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) con mil 655 millones 445 mil 760 pesos.

Dependencias con mayor recurso para el 2026:

Secretaría de Movilidad e Infraestructura con 708 millones seis mil 731 pesos, Secretaría de Servicios Públicos con 908 millones 303 mil 275 pesos, Secretaría General de Gobierno (SGG), tendrá 207 millones 308 mil pesos.

Es importante señalar que, esta ley de egresos integra el aumento salarial de los trabajadores del gobierno municipal; esto quiere decir que no será menor a nueve mil 451 pesos.