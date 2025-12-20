Puebla segundo lugar con más denuncias ante la CNDH por violacion a los derechos humanos

Erika Méndez

Puebla se ubica en el segundo lugar a nivel nacional con más denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de acuerdo con Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El informe destacó que suman 15 mil 479 poblanos, quienes acusaron que les vulneraron los derechos humanos.

Por arriba de la entidad se colocó únicamente Ciudad de México con 29 mil 525 querellas.

De los hechos presuntamente violatorios registrados en los expedientes de queja calificados por la CNDH, el más frecuente fue omisión de la prestación de atención médica, que representó 18.1 % del total.