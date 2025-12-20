Un lesionado dejó volcadura en Calzada Ignacio Zaragoza.

Erika Méndez

Un lesionado dejó la volcadura de un automóvil en la lateral de la Calzada Ignacio Zaragoza.

El incidente ocurrió la mañana de este sábado, cuando un hombre de 29 años de edad conducía a exceso de velocidad.

Presuntamente, el responsable perdió el control cuando subió al puente y salió proyectado a la lateral, donde el auto quedó volcado.

Paramédicos de Cruz Roja acudió al lugar para atender al conductor, quien no requirió traslado al hospital.