Orgullo nacional: la delantera mexicana Lizbeth Ovalle gana el premio Marta por el mejor gol del año

Se trató de un extraordinario gol de “escorpión” que hizo durante el torneo pasado con su equipo, Tigres Femenil, en contra de las Chivas de Guadalajara

En una noche histórica para el deporte nacional, el nombre de México resonó con fuerza en la gala anual de la FIFA. Lizbeth Ovalle, la delantera de Tigres Femenil y estandarte de la Selección Mexicana, fue galardonada con el Premio Marta, el reconocimiento internacional que distingue a la autora del mejor gol del año en el fútbol femenil a nivel global.

El galardón, que rinde tributo a la trayectoria de la mítica brasileña Marta Vieira da Silva, fue entregado a Ovalle tras una votación masiva en la que participaron aficionados, periodistas y expertos técnicos de todo el mundo. Con este triunfo, “La Maga” se convierte en la primera jugadora mexicana en obtener una distinción individual de este calibre en la era profesional del fútbol femenino.

El mejor gol del año

La anotación que le valió el trofeo fue una exhibición de pura técnica individual y audacia. Durante un encuentro de alta intensidad, una de sus compañeras recibió el balón pegada a la banda izquierda; tras eludir a dos defensoras con una serie de amagues, se perfiló y sacó un centro a los botines de La Maga.

Lo que nadie esperaba, es que Ovalle no haría un remate cualquiera, no tenía planeado bajarla con el pie darse la vuelta y tirar con fuerza, en realidad, le pegó con los talones en una especie de “Escorpión”. El balón se incrustó en el ángulo superior derecho, desafiando las leyes de la física y dejando a la guardameta rival como una espectadora más del espectáculo.

Un triunfo para la Liga MX Femenil

Más allá del éxito personal, este premio representa un hito institucional para la Liga MX Femenil. La victoria de Ovalle pone bajo los reflectores internacionales la calidad del torneo mexicano, demostrando que el nivel de competencia en el país tuvo una importante evolución hasta producir futbolistas capaces de superar a las estrellas de las ligas europeas o hasta de los Estados Unidos.

A sus 26 años, Lizbeth Ovalle ya es considerada una leyenda. Su capacidad para aparecer en los momentos más críticos y su fidelidad a los colores de Tigres la convierten actualmente en un símbolo de identidad. Con el Premio Marta en su vitrina, “La Maga” deja de ser una promesa para consolidarse como una jugadora global.