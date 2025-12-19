Confirman a Guadalajara como anfitriona de la Serie del Caribe

LA JORNADA

La ciudad de Guadalajara fue confirmada como nueva sede de la Serie del Caribe 2026 tras recibir la aprobación de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe, luego de que México, Puerto Rico y República Dominicana declinaron asistir a la justa que inicialmente se llevaría a cabo en Caracas, Venezuela, al argumentar “situaciones externas ajenas a su control”.

El cambio de país anfitrión ocurre en un momento en el que aumentaron las tensiones políticas entre Estados Unidos y Venezuela tras el despliegue militar, desde agosto pasado, del vecino país en el Caribe, que Washington justifica con su lucha antinarcóticos.

Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, asegura que dichas acciones buscan derrocarlo y apropiarse de las reservas petroleras de su país.

Mientras el mandatario estadunidense, Donald Trump, declaró ayer que no se siente obligado de informar al Congreso de su país para llevar a cabo eventuales ataques contra la nación sudamericana.

En una videoconferencia realizada ayer, Salvador Escobar, presidente ejecutivo de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), explicó que la decisión se tomó tras considerar que la ciudad tapatía cuenta con las condiciones necesarias para albergar el certamen, el cual se llevará a cabo del 1º al 7 de febrero en el estadio Panamericano, sede de los Charros de Jalisco.

Las ciudades de Mazatlán y Culiacán, en Sinaloa, también habían levantado la mano para ser anfitriones del evento; sin embargo, no fueron elegidas.

“Tenemos la calidad y la infraestructura para organizar el evento. Se determinó que la sede de la Serie del Caribe quedara en Guadalajara y estamos contentos de poder transmitir esta noticia. Ha sido una decisión sorpresiva y un tanto acelerada”, reconoció el dirigente.

“Tenemos poco tiempo, pero una gran capacidad organizativa. Estamos muy satisfechos de que la Confederación y el resto de los países hayan aceptado esta propuesta.”.

Asimismo, se dio a conocer que, en esta ocasión, México tendrá a dos representantes en la justa, que serán los dos finalistas de la vigente temporada de la LMP. Hasta el momento, los demás equipos participantes son República Dominicana, Puerto Rico y Panamá, como país invitado, y se especula que se podría sumar el monarca venezolano.

De esta manera, la Liga Mexicana del Pacífico organizará la Serie del Caribe por segundo año consecutivo, luego de que Mexicali, Baja California, fue sede de la edición de 2025, en la que se coronaron los dominicanos Leones del Escogido.

Será la decimoséptima ocasión que México albergue el torneo, cifra récord dentro de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe.