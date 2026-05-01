Champions League estrenará nueva casa; así podrás ver los partidos en México

Medio Tiempo

¡Oficial! No hay duda de que uno de los torneos que más emociona a los fanáticos del futbol en buena parte del mundo es la UEFA Champions League, competencia que para el ciclo 2027–2031 estrenará casa en México.

¿Quién tramitará los juegos de Champions League en México?

Este 30 de abril se confirmó que ESPN (junto con Disney+) y Paramount+ serán los encargados de llevar todos los juegos de dicha competencia, mismos que quedarán repartidos entre ambas.

Paramount+ (la mitad de todos los partidos de la UCL en todas las jornadas, con la Final de la UCL en coexclusiva y highlights).

ESPN (redes lineales) y Disney+ (la otra mitad de todos los partidos de la UCL en todas las jornadas, con la Final de la UCL en coexclusiva, highlights).

Cabe destacar que la actual temporada de la Champions League se encuentra en Semifinales, mismas que están disputando Atlético de Madrid, Arsenal, Bayern Múnich y París Saint-Germain.

¿Quién transmitirá la Europa League y la Conference League en México?

Con respecto a la transmisión de los juegos de la Europa League y la Conference League, torneos de clubes que también organiza la UEFA, seguirán siendo trasmitidos exclusivas en México por las señales de ESPN y Disney+.