Tigres vs Chivas en vivo: A qué hora es y dónde ver los cuartos de final de la Liga MX

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El Estadio Universitario será el escenario de un enfrentamiento que promete emociones al límite. Tigres, que logró su pase a la Liguilla como sexto lugar con 25 puntos, buscará aprovechar su localía para tomar ventaja en esta serie.

Los felinos saben que cerrar en la cancha de Chivas no será tarea fácil, por lo que intentarán imponer su juego desde el primer minuto.

Por su parte, Chivas llega con sed de revancha tras perder el liderato en la última jornada del Clausura 2026. Con 36 puntos, el Rebaño Sagrado se quedó en el segundo lugar, pero su ambición de levantar el trofeo sigue intacta. Los dirigidos por su técnico confían en su capacidad para revertir cualquier marcador adverso en casa, pero saben que un buen resultado en Monterrey les facilitaría el camino.

El duelo entre estos dos gigantes del fútbol mexicano siempre es garantía de espectáculo. Tigres cuenta con una ofensiva letal, liderada por su delantero estrella, quien ha demostrado ser un verdadero cazador de goles. Mientras tanto, Chivas apuesta por su sólida defensa y la creatividad en el medio campo para controlar el ritmo del partido y buscar el gol en el momento justo.

Este partido será transmitido por Canal 7 y FOX, asegurando que ningún aficionado se pierda ni un solo instante de este emocionante duelo. La cita es este sábado 2 de mayo a las 19 horas, tiempo del centro de México. Sin duda, será un encuentro que quedará en la memoria de todos los amantes del fútbol.