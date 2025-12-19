Murió motociclista impactado por camioneta en Tepeaca

Desde Puebla
Un hombre en motocicleta perdió la vida tras percance en Tepeaca.
Durante la mañana de este viernes en el entronque a autopista Puebla-Orizaba y camino a Hospital General de Tepeaca, sobre la avenida Doctor Antonio López Rosas.
Hasta el momento se desconoce la identidad de la victima.
You may also like
-
Pepe Chedraui y MariElise Budib encabezan convivencia navideña en el Dormitorio Municipal
-
Aprueba Comisión del Congreso Programa Anual de Trabajo y de Auditorías de la Unidad Técnica
-
Vecinos del fraccionamiento Fundadores denuncian amenazas de la mesa directiva
-
Ayuntamiento de Amozoc realizará servicios a la ciudadanía durante el periodo vacacional
-
Ponche navideño, una combinación de tradición mexicana, sabor y nutrientes