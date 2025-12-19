Ayuntamiento de Amozoc realizará servicios a la ciudadanía durante el periodo vacacional

Staff/RG

El Gobierno Municipal 2024–2027, informa a la ciudadanía que el periodo vacacional del personal de la Administración Pública Municipal se llevará a cabo del 18 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, reanudándose las actividades administrativas de manera regular el lunes 5 de enero de 2026, esto conforme a lo aprobado en la Séptima Sesión Extraordinaria del Segundo Año de Gobierno y con fundamento en la normatividad vigente.

No obstante de manera prioritaria y con el objetivo de no afectar la atención a la población, el Gobierno Municipal implementará un esquema de guardias, mediante el cual diversas áreas permanecerán en funcionamiento en un horario de 9:00 a 14:00 horas, garantizando la prestación de servicios esenciales durante este periodo.

De manera específica, las áreas recaudadoras, incluida la Secretaría del Ayuntamiento, así como las direcciones de Agua Potable, Residuos Sólidos, Panteones, Infraestructura Municipal, Servicios Públicos y Alumbrado Público, continuarán operando bajo el esquema de guardias para atender las necesidades de la ciudadanía.

Asimismo, las áreas de Sindicatura y Consejería Jurídica se mantendrán atentas para dar seguimiento oportuno a los asuntos legales correspondientes.

De manera puntual, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc operará con normalidad, garantizando la seguridad al municipio.

Estas acciones responden al compromiso permanente del Presidente Municipal, Severiano de la Rosa Romero, de mantener un gobierno cercano, responsable y presente, que prioriza la atención a la ciudadanía incluso durante las temporadas vacacionales.