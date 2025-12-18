Sheinbaum critica criminalización de Trump a migrantes; “no estamos de acuerdo”

LA JORNADA

Ciudad de México. Tras el mensaje de intimidación contra los migrantes que dio anoche el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó su desacuerdo con esa postura y negó que la frontera entre ambos países sea de las más inseguras del mundo.

Interrogada sobre los señalamientos de Trump, la jefa del Ejecutivo federal criticó que haya vuelto a criminalizar a las personas migrantes.

“No estamos de acuerdo”, subrayó, al tiempo que recordó que la nación vecina se construyó a raíz de la migración y que su desarrollo económico no puede entenderse sin la aportación de personas provenientes de distintas partes del mundo, incluidos millones de mexicanos.

Asentó que la mejor manera de reducir la migración es mediante la cooperación para el desarrollo.

En ese sentido, dijo que las políticas impulsadas por los gobiernos de la 4T para aumentar el salario mínimo y los programas de bienestar contribuyeron a disminuir la migración de connacionales, que disminuyó desde el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

El incremento en los flujos migratorios reportado en los recientes, dijo, correspondió principalmente a personas de otras naciones, no sólo de Centroamérica, que utilizaron a México como territorio de tránsito.

A la par, la mandataria defendió la relevancia económica de la comunidad mexicana en Estados Unidos, particularmente en sectores como el campo, la construcción, los servicios, la industria y la academia. “La producción agrícola en California no sería lo que es sin las y los trabajadores mexicanos”.

En torno a la frontera entre México y Estados Unidos —que Trump afirmó era “la peor”—, la Presidenta descartó que se trate de una de las más peligrosas del mundo.

Destacó que es una de las de mayor actividad económica y social, con un cruce diario de un millón de personas y de 460 mil vehículos —hacia ambos lados—, impulsado por el tratado comercial y la integración regional.